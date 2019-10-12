Son Dakika Haberleri: Manisa'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kişi fuhşa teşvik ve aracılık suçundan tutuklandı.

Manisa'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kişi fuhşa teşvik ve aracılık suçundan tutuklandı.


Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sofular Mahallesi'nde yaşayan A.O.D. (70) adlı zanlıyı, teknik ve fiziki takibinin ardından "fuhşa teşvik", "fuhuş için aracılık ve yer temini" suçlarından gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Salihli Cezaevi'ne götürüldü. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Demirci, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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