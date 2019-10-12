Manisa'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kişi fuhşa teşvik ve aracılık suçundan tutuklandı.



Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sofular Mahallesi'nde yaşayan A.O.D. (70) adlı zanlıyı, teknik ve fiziki takibinin ardından "fuhşa teşvik", "fuhuş için aracılık ve yer temini" suçlarından gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Salihli Cezaevi'ne götürüldü. - MANİSA