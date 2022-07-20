Manisa'da fuhuş operasyonunda yakalanan Kırgız 2 kadına sınır dışı - Son Dakika
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Manisa'da fuhuş operasyonunda yakalanan Kırgız 2 kadına sınır dışı

20.07.2022 17:47
Manisa'da fuhuş operasyonunda yakalanan Kırgız 2 kadına sınır dışı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan Kırgızistanlı 2 kadın sınır dışı edildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan Kırgızistanlı 2 kadın sınır dışı edildi. Fuhuş yapılan ev 1 ay süreyle mühürlendi, fuhşa aracılık ettiği belirlenen 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Atatürk Mahallesi'ndeki 1 evde fuhuş yapıldığını belirledi. Dün saat 19.30'da operasyon düzenlenen evde, fuhuş yaptıkları belirlenen kadınlar Kırgızistan uyruklu B.B. (43) ve R.M. (35) ile fuhşa aracılık ettiği tespit edilen H.Ö. (40) gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından 2 kadın, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. H.Ö. hakkında ise 'fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama' suçlarından adli işlem yapıldı. Fuhuş yapılan ev, 30 gün süreyle mühürlendi.

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Son dakika haberi | Manisa'da fuhuş operasyonu: Kırgız uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi Son dakika haberi | Manisa'da fuhuş operasyonu: Kırgız uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi AK Partili Aydemir'den Salihli'de ziyaret turu AK Partili Aydemir'den Salihli'de ziyaret turu
Kaynak: DHA

Salihli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da fuhuş operasyonunda yakalanan Kırgız 2 kadına sınır dışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da fuhuş operasyonunda yakalanan Kırgız 2 kadına sınır dışı - Son Dakika
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