Manisa'da garajda çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde garajda çıkan yangında trakör ve ilaçlama makinesi kullanılamaz hale geldi.
İbrahimağa Mahallesi'nde bulunan çiftlik evinin kapalı garajında konserve kaynatmak amacıyla yakılan ateş çatıyı tutuşturdu.
Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Garajda bulunan mazot bidonlarının tutuşmasıyla büyüyen yangında, 45 ADU 512 plakalı traktör ile ilaçlama makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle 200 bin liralık hasar meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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