Manisa'da gasp ve hırsızlık suçuna karışan 2'si çocuk 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gasp ve motosiklet hırsızlığı yapan 2'si çocuk, 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Şehitler Mahallesi Meşe Sokak'ta S.E (19), M.C.D (16) ile H.K'yı (17) darp edip, S.E'nin cep telefonunu gasp edenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayı E.A. (19), B.D. (16) ve İ.A'nın (16) gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Albayrak Mahallesi Şeyh Edebali Sokak'ta 45 AFT 453 plakalı motosiklet üzerinde tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerince yapılan kovalamaca sonrasında yakalandı.

Motosikletin de çalıntı olduğu belirlenirken, gasp edilen cep telefonu sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan E.A, B.D ve İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.