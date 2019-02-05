Son Dakika Haberleri: Manisa'da Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Kuruldu

Manisa'da Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Kuruldu

5 dakika önce

Manisa'da yeni kurulan Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği faaliyetlerine düzenlediği tanıtım toplantısı ile başladı.

Manisa'da Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Kuruldu, System.String[]
Manisa'da yeni kurulan Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği faaliyetlerine düzenlediği tanıtım toplantısı ile başladı.

İsmail Aydın başkanlığında kurulan Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği, Manisa'daki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Şehzadeler ilçesinde bir otelde düzenlenen programa, Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü Yusuf Kahraman, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı İsmail Aydın, yerel basının önemine değindi. Yerel basının sorunlarını ve taleplerini üst makamlara iletmek için bu oluşumu başlattıklarını kaydeden Aydın, gazetecilerin Manisa'daki sesi olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Aydın'ın açıklamalarının ardından konuşan Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan da yeni kurulan derneğin hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:15 Kaynak: İHA

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