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Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı - Son Dakika

Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı

01.02.2022 10:17
Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı

EGE Bölgesi'nde sulamada önemli bir yere sahip olan Gediz Nehri'ni atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle Manisa'daki 83 kurum ve işletmeye geçen yıl toplam 7 milyon 657 bin TL'lik idari para cezası kesildiği bildirildi.

EGE Bölgesi'nde sulamada önemli bir yere sahip olan Gediz Nehri'ni atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle Manisa'daki 83 kurum ve işletmeye geçen yıl toplam 7 milyon 657 bin TL'lik idari para cezası kesildiği bildirildi.

Büyük Menderes'in ardından Ege Denizi'ne dökülen ikinci büyük nehir olan Gediz'i kirlilikten kurtarmak için 2021 yılında toplam 2 bin 233 denetim yapıldığı bildirildi. 'Gediz Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı' kapsamında yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Eyup Gül, "Bu denetimlerde Gediz'i kirlettiği belirlenen 83 kurum ve işletmeye toplam 7 milyon 657 bin TL'lik idari para cezası verdik. Denetimlerin 478'i atık su üzerine oldu" dedi.

'SAHADA SÜREKLİ DENETİMLERİMİZİ YAPIYORUZ'Manisa'nın 15 ilçesinin yer aldığı Gediz Havzası'nda 163 atık su arıtma tesisinin bulunduğuna dikkat çeken Gül, " Denetimlerimizde özellikle işletmelerin kanalizasyon sistemine bağlı olup olmadığını kontrol ettik. Eğer kanalizasyon şebekesi yoksa buralarda atık su ile ilgili alt yapılarının ve arıtma tesislerinin olup olmadığını kontrol ettik. Şayet arıtma tesisi mevcutsa, çalışıp çalışmadığına baktık. Vatandaşlarımız bu konuda gayet duyarlı, gerek bakanlığımızın ALO 181 hattını arayarak ya da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla bize bildirimde bulunarak, Gediz'i kirletenlerle ilgili şikayetlerini iletiyorlar. Bizler de ekiplerimizle birlikte sahada sürekli denetimlerimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.CEZA KATLANIP, FAALİYETİ DURDURMAYA KADAR GİDİYOR

Gediz'i kirleten işletmelere ilk etapta idari yaptırım uyguladıklarını belirten Gül, şöyle devam etti: "Ardından aynı durumun tekrar etmesi halinde iki katı idari yaptırıp uygulayacağımızı bildiriyoruz. Ayrıca kirliliğe neden olunduğu için il cumhuriyet başsavcılıklarına bildirimde bulunuyoruz. İdari yaptırımların ardından kirliliğe neden olanların çoğu zaman kendilerini düzelttiğini görüyoruz. İki kat cezai yaptırım uygulanmasına rağmen kirliliğe neden olmaya devam edenlerin faaliyetlerini geçici olarak durdurma yönüne gidiyoruz."


Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı
Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı
Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı
Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı
Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı
Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı
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Para Cezası, Türk Lirası, Gediz Nehri, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı - Son Dakika
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