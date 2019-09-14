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Manisa'da genç kızın öldürülmesi

2 dakika önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 18 yaşındaki Gamze Kurt'un evinde başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Manisa'da genç kızın öldürülmesi, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 18 yaşındaki Gamze Kurt'un evinde başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne getirilen şüpheliler Gülsüm C. (24), Hüseyin Y. (28), Şerif Can C'nin (30), sağlık kontrolleri tamamlandı. Zanlılar, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan Hüseyin Y. ile Şerif Can C. tutuklandı, Gülsüm C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların gece birlikte eğlendiklerini, evde buldukları av tüfeğiyle şakalaşırken Şerif Can C'nin Gamze Kurt'u vurduğunu iddia ettikleri öğrenildi.

Zanlılardan Gülsüm C. ile Şerif Can C'nin silahla emniyete teslim olduğu, Hüseyin Y'nin ise Ankara'ya gitmek üzere otobüse binmek üzereyken yakalandığı belirtildi.

Dün, Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi'nde Gamze Kurt, ailesi tarafından evinin mutfağında başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunmuş, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Gamze Kurt, Yunusemre, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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