Manisa'da genç kızın öldürülmesi

Dün, Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi'nde Gamze Kurt, ailesi tarafından evinin mutfağında başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunmuş, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Gülsüm C. ile Şerif Can C'nin silahla emniyete teslim olduğu, Hüseyin Y'nin ise Ankara'ya gitmek üzere otobüse binmek üzereyken yakalandığı belirtildi.

Zanlılardan Hüseyin Y. ile Şerif Can C. tutuklandı, Gülsüm C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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