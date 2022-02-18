Manisa'da gençlerin kavgasında kan aktı - Son Dakika

Manisa'da gençlerin kavgasında kan aktı

MANİSA Manisa'da 4 gencin karıştığı kavgada 2 genç bıçaklanarak yaralandı. Gençleri bıçaklayan diğer 2 kişi ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay, Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Konuk Caddesi üzerindeki bir çay ocağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. ve B.K. (18), ismi henüz belirlenemeyen, kendi yaşıtları olduğu öğrenilen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A. bacağından bıçaklandı. B.K, bıçaklanan arkadaşı B.A'nın koluna girerek, hemen yakınlarındaki bir iş yerine sığındı. Saldırgan gençler, B.K. ve B.A'nın sığındığı iş yerine de girerek, burada bu kez B.K.'yı bıçakladı. Saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaşırken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bacaklarından yaralanan B.A. ve B.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. Yaralı gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.