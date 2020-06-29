Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tesiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tesiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesinden 7 itfaiye ekibi ile 4 sulama tankeri sevk edildi.


Kimyasal atık olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Bu arada yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 7 itfaiye personeli, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesine götürüldü.

İtfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangını görüntüleyen AA ekibine saldırı

Öte yandan yangını görüntülemek için olay yerine giden AA ekibi saldırıya uğradı.

Fabrika sahibinin arkadaşı olduğunu iddia eden T.C, yangını fabrika dışından görüntülemek isteyen AA muhabiri Ahmet Bayram'ı darbetti.

188 promil alkollü olduğu öğrenilen zanlı T.C'ye alkollü araç kullanmaktan da işlem yapıldığı kaydedildi.

İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 04:09 Kaynak: AA

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