Son Dakika › Güncel › Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı - Son Dakika
Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
7 saat önce
Manisa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:20 Kaynak: AA
Manisa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yunusemre ilçesinde Menemen yolu üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde atık malzemelerin depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanın yükseldiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken alevlerin binalara ve çevredeki ağaçlara sıçramaması için önlem alınıyor.
Son Dakika Tırnakçılık yaparken yakalanan kadınlar ortalığı birbirine kattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor