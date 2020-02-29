Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı - Son Dakika
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Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

6 saat önce

Manisa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Manisa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yunusemre ilçesinde Menemen yolu üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde atık malzemelerin depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanın yükseldiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken alevlerin binalara ve çevredeki ağaçlara sıçramaması için önlem alınıyor.

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Yunusemre, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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