Manisa'da gıda bankası evlere hizmet götürmeye başladı - Son Dakika
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Manisa'da gıda bankası evlere hizmet götürmeye başladı

7 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsüne karşı tedbir amaçlı Gıda Bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını evlerine götürüyor.

Manisa'da gıda bankası evlere hizmet götürmeye başladı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsüne karşı tedbir amaçlı Gıda Bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını evlerine götürüyor. Kapılarında Büyükşehir Belediyesi'nin ekiplerini gören ihtiyaç sahipleri memnuniyetini dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüsüne karşı etkin bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte Gıda Bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda risk gurubunda bulunan bu bireylerin evlerini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, ihtiyaç sahipleri bireylerin bakliyattan yağa, çaydan şekere kadar temel gıda maddelerini kendilerine teslim ediyor.


Büyükşehir Belediyesinin ekiplerini kapılarında gören ihtiyaç sahibi vatandaşlar mutluluklarını ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA

Cengiz Ergün, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:47 Kaynak: İHA

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