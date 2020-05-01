Manisa'da gıda işletmeleri denetlendi - Son Dakika

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fırın, pastane, kasap ve marketlerde gıda denetimleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin yanı sıra ramazan ayı dolayısıyla da gıda denetimlerinin sıklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, tüm gıda işletmelerinde yapılan denetimlerde hijyen kuralları, sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin maske takması, gıda işletmelerinin girişlerinde ve işletme içinde uygun yerlerde el hijyeni için dezenfektan bulundurulması, maskesiz müşterilerin işletmeye alınmaması ve gerekli hijyen tedbirlerinin alınması yönünde bilgilendirmeler yapıldığı belirtti.