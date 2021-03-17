Manisa'da gıda işletmelerine yönelik Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Manisa İl Müdürlüğü ekipleri, "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" kapsamında, gıda işletmelerine yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) uygulaması gerçekleştirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında 100 personelle kentteki 800 işletmede Kovid-19 tedbirleri kontrol edildi.

Denetimlere katılan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, yaptıkları faaliyetle salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Öztürk, denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Hem vatandaşlarımızın hem de gıda işletmelerinin Kovid-19 kurallarına uyması salgının ortadan kalkmasında oldukça önemlidir. Maske, mesafe ve hijyene hepimiz dikkat etmeliyiz. İlimizin rengini maviye döndürmek hepimizin elinde." ifadelerini kullandı.