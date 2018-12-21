Manisa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
53 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda zehirlenme şüphesiyle 45 öğrenci ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde bir okulda zehirlenme şüphesiyle 45 öğrenci ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde yatılı olarak kalan bazı kız öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görülmeye başlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
İlçe Kaymakamı Uğur Turan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez
, Turgutlu Devlet Hastanesine gelip İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve Okul Müdürü
Ebru Yöntem'den konuyla ilgili bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:05 Kaynak: AA
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