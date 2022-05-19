Girdikleri gölette boğulan ikizler defnedildi - Son Dakika
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Girdikleri gölette boğulan ikizler defnedildi

19.05.2022 18:48

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulan 13 yaşındaki ikiz kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulan 13 yaşındaki ikiz kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen ikizler Mehmet Aydın Gençtürk ile Aziz Salih Gençtürk'ün cenazeleri, Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Sinirli Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen anne Yasemin Gençtürk, baba İbrahim Gençtürk ile dede Salih Gençtürk, çocukların cenazeleri karşısında gözyaşı döktü.

Daha sonra mahalle kabristanına taşınan cenazeler, kılınan cenaze namazın ardından yan yana toprağa verildi.

Cenaze törenine çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Besicilikle uğraşan ailenin 5 yaşında Abdulkadir adında bir çocuklarının daha bulunduğu öğrenildi.

Dün akşam evlerine dönmeyen 13 yaşındaki ikiz kardeşler Mehmet Aydın Gençtürk ile Aziz Salih Gençtürk için arama çalışması başlatılmıştı. Çocukların kıyafetleri, orman yangınlarında su almak için kullanılan tel örgüyle çevrili göletin kıyısında bulunmuştu. Cesetler, AFAD dalgıçları tarafından göletten çıkarılmıştı. Çocukların gölete serinlemek için tel örgüde buldukları bir gedikten girmiş olabilecekleri öne sürülmüştü.

Girdikleri gölette boğulan ikizler defnedildi
Girdikleri gölette boğulan ikizler defnedildi
Girdikleri gölette boğulan ikizler defnedildi
Girdikleri gölette boğulan ikizler defnedildi
Girdikleri gölette boğulan ikizler defnedildi
Girdikleri gölette boğulan ikizler defnedildi
Girdikleri gölette boğulan ikizler defnedildi
Girdikleri gölette boğulan ikizler defnedildi
Girdikleri gölette boğulan ikizler defnedildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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