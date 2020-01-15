Manisa'da gizlice girdiği evde kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da gizlice girdiği evde kadını öldüren zanlı tutuklandı

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Deniz Gezginci'nin gece evine giren bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Zeki Cengiz tutuklandı.

Manisa'da gizlice girdiği evde kadını öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Deniz Gezginci'nin gece evine giren bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Zeki Cengiz tutuklandı.

Dün gece aralarında gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Deniz Gezginci'yi (36) Hürriyet Mahallesi'ndeki evine balkondan tırmanarak girdiği ve yatağında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Zeki Cengiz'in (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zeki Cengiz'in emniyetteki ifadesinde Deniz Gezginci'nin kendisinden ayrılmak istediğini söylediğini, bunun üzerine kendisini kaybettiğini ve cinayeti işlediğini itiraf ettiği öne sürüldü.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Deniz Gezginci'nin cenazesi, Gölmarmara ilçesindeki İhsaniye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan öldürülen Gezginci'nin 9 ve 16 yaşlarındaki iki kızının olay sırasında evde olduğu, gürültüler üzerine korkarak odalarına saklandığı öğrenildi.

Hürriyet Mahallesi, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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