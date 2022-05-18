Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2) - Son Dakika
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Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2)

18.05.2022 22:04

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir gölet kenarında kıyafetleri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cesetlerine ulaşıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir gölet kenarında kıyafetleri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cesetlerine ulaşıldı.

Turgutlu ilçesi Yakuplar Mahallesi'nde ikiz kardeşler Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ü (13) evlerine dönmemeleri üzerine aileleri aramaya başladı.

Çocukların kıyafetlerini İzzettin ile Yakuplar Mahallesi arasındaki orman yangınları için oluşturulan göletin yanında bulan aile durumu jandarma ve sağlık ekibine haber verdi.

Jandarma ve sağlık ekipleri dışında olay yerine gelen AFAD ile İl Jandarma Komutanlığı dalgıç ekipleri gölette arama çalışması başlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin pompa ve vidanjörle gölette su tahliyesi yapması sonucu dalgıçlar Gençtürk kardeşlerin cesetlerine ulaştı.

Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2)
Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2)
Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2)
Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2)
Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2)
Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2)
Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2)
Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2)
Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2)

YORUMLAR
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TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2) - Son Dakika


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