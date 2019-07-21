Manisa'da gölete düşen ikiz kardeşler boğuldu
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki ikiz kardeşler boğularak hayatını kaybetti.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:11 Kaynak: İHA
'nın Alaşehir
ilçesinde oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki ikiz kardeşler boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki ikiz kardeşler Efe ve Eren Erol
, Kemaliye
Göleti etrafında oynadıkları sırada gölete düştü. Yaklaşık 2,5 metre derinlikteki gölete düşen ikiz kardeşleri kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Boğularak hayatlarını kaybeden ikiz kardeşlerin cansız bedenlerinin sudan çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. - MANİSA
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