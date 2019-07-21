Son Dakika Haberleri: Manisa'da gölete düşen ikiz kardeşler boğuldu
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Manisa'da gölete düşen ikiz kardeşler boğuldu

32 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki ikiz kardeşler boğularak hayatını kaybetti.

Manisa'da gölete düşen ikiz kardeşler boğuldu, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki ikiz kardeşler boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki ikiz kardeşler Efe ve Eren Erol, Kemaliye Göleti etrafında oynadıkları sırada gölete düştü. Yaklaşık 2,5 metre derinlikteki gölete düşen ikiz kardeşleri kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Boğularak hayatlarını kaybeden ikiz kardeşlerin cansız bedenlerinin sudan çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. - MANİSA
Alaşehir, Manisa, EFE, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:11 Kaynak: İHA
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