Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı - Son Dakika
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Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı

18.05.2022 22:45

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kayıp ihbarı sonrası yangın söndürme göleti kenarında kıyafetleri bulunan iki kardeşin, cansız bedenlerine ulaşıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kayıp ihbarı sonrası yangın söndürme göleti kenarında kıyafetleri bulunan iki kardeşin, cansız bedenlerine ulaşıldı. İkiz olan kardeşlerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde yaşayan Salih (13) ve Mehmet Gençtürk (13) isimli kardeşlerden öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, 2 çocuğu aramaya başladı. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait etrafı tel örgülerle çevrili yangın söndürme göletinin kıyısında kardeşlere ait giysileri fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Turgutlu Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis, AFAD ve İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerinde iş makineleri ve vidanjörlerle göletin suyu tahliye edilmeye başlanırken, tahliye işlemi sırasında dalgıç ekipleri de suya girerek iki kardeşi aramaya başladı.

İKİZ KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Dalgıç ekiplerinin yoğun çalışması sonrası tek yumurta ikizi olduğu öğrenilen kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan iki kardeşin cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İlker Uyar/İHA)

Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı

YORUMLAR
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TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2) Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2)
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı - Son Dakika


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