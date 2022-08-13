Manisa'da jandarma kaçak avcılara geçit vermedi - Son Dakika
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Manisa'da jandarma kaçak avcılara geçit vermedi

13.08.2022 10:33
Manisa'da jandarma kaçak avcılara geçit vermedi

Manisa'da Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gördes Baraj gölünde yapılan denetimlerde kaçak avcılık yapan 4 kişinin av ekipmanlarına el konulurken, şahıslara toplam 2 bin 968 TL idari para cezası kesildi.

Manisa'da Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gördes Baraj gölünde yapılan denetimlerde kaçak avcılık yapan 4 kişinin av ekipmanlarına el konulurken, şahıslara toplam 2 bin 968 TL idari para cezası kesildi.

Manisa'da Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Gördes Baraj gölünde kaçak balık avcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Sudan ve karadan yürütülen faaliyette 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 5/2 maddesi gereği, K.K., A.K., S.K., ve N.T. isimli şahıslara toplam 2 bin 968 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan denetimlerde limit altı avlanan 12 adet kaya levreği, 7 adet sazan balığı Gördes Baraj gölündeki doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Ayrıca yasal sınırdan fazla avlanmak maksadıyla kullanılan 8 olta ve yapılan kontrollerde sahibi tespit edilemeyen 8 bin 300 metre uzunluğunda uzatma ağına el konularak Gölmarmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Denetimlerde bölgede bulunan vatandaşlara da kaçak avlanma ve suda boğulma olayları ile ilgili uyarılarda bulunuldu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Gölmarmara, Jandarma, Gördes, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da jandarma kaçak avcılara geçit vermedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da jandarma kaçak avcılara geçit vermedi - Son Dakika
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