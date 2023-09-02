Manisa'da gönül ilişkisi - Son Dakika

Manisa'da gönül ilişkisi

Son Güncelleme: 02.09.2023 18:35

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişinin gönül ilişkisi yaşadığı kadını ve kızını vurarak intihar ettiği olayda ölü sayısı 3'e yükseldi. Anneden sonra ağır yaralı olarak tedavi gören 20 yaşındaki kızı da hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı 47 yaşındaki kadın ile kadının 20 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Manisa'da gönül ilişkisi cinayeti: Anne ve kızını öldürüp intihar etti

Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Ragıp Bey Mahallesi'ndeki 158. Sokak'a gelen Veysel Mızrak (47) ile gönül ilişkisi yaşadığı Meliha Uludağ (47) ve Uludağ'ın kızı Cansu Dönmez (20) arasında tartışma çıktı.

Manisa'da gönül ilişkisi cinayeti: Anne ve kızını öldürüp intihar etti

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Yanındaki tabancayla Uludağ ve Dönmez'e ateş açan Mızrak aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemede Mızrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa'da gönül ilişkisi cinayeti: Anne ve kızını öldürüp intihar etti

ANNE İLE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile kızı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen anne ile kızının cenazesinin Kırkağaç ilçesi Alifakı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da gönül ilişkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da gönül ilişkisi - Son Dakika
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