Manisa'da gönül ilişkisi

"Öğretmenlerin birçoğu sadece memur olmak için öğretmen oluyor"

Suriye\'de halk sokaklarda! Ağızlarında tek bir slogan var

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı 47 yaşındaki kadın ile kadının 20 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Ragıp Bey Mahallesi'ndeki 158. Sokak'a gelen Veysel Mızrak (47) ile gönül ilişkisi yaşadığı Meliha Uludağ (47) ve Uludağ'ın kızı Cansu Dönmez (20) arasında tartışma çıktı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Yanındaki tabancayla Uludağ ve Dönmez'e ateş açan Mızrak aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemede Mızrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNE İLE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile kızı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen anne ile kızının cenazesinin Kırkağaç ilçesi Alifakı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.