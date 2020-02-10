Manisa'da gönüllü itfaiyecilik başvuruları devam ediyor - Son Dakika
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Manisa'da gönüllü itfaiyecilik başvuruları devam ediyor

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından altyapısı oluşturulan ve çeşitli illerde uygulaması yapılan 'Gönüllü itfaiyecilik' için başvurular alınmaya devam ediyor.

Manisa'da gönüllü itfaiyecilik başvuruları devam ediyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından altyapısı oluşturulan ve çeşitli illerde uygulaması yapılan 'Gönüllü itfaiyecilik' için başvurular alınmaya devam ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, başvuruların devam ettiğini söyledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü hizmetlerin ve projelerin yanında sosyal belediyecilik anlamında da çalışmalarına ve hizmetlerine devam ediyor. Yenilikleri bünyesinde uygulamaya başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından altyapısı hazırlanan 'Gönüllü itfaiyecilik' için başvuruları almaya devam ediyor. 36 saat teorik, 36 saat uygulamalı olarak alacakları eğitimin ardından toplumsal olaylar ve yangınlara müdahalede bulunma yetisine sahip olacak olan gönüllü itfaiyeciler için en önemli hedef yangının çıkmasını önlemek, çıkan yangında zararı en aza indirecek bilinçli davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, gönüllü itfaiyecilik için başvuruların devam ettiğini belirterek, başvuruda bulunmak isteyenlerin İtfaiye Dairesi Başkanlığına gelerek form doldurabileceklerini kaydetti. - MANİSA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
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