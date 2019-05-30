Son Dakika Haberleri: Manisa'da görev bölümü yapıldı
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Manisa'da görev bölümü yapıldı

52 dakika önce

1'inci Lig hayallerine Play-Off yarı finalinde veda eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 22 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel kurulda yeniden göreve gelen Mevlüt Aktan yönetimi, görev bölümünü yaptı.

Manisa'da görev bölümü yapıldı, System.String[]
1'inci Lig hayallerine Play-Off yarı finalinde veda eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 22 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel kurulda yeniden göreve gelen Mevlüt Aktan yönetimi, görev bölümünü yaptı.
Kulüpte başkan yardımcılığı görevine Hakan Kadayıfçılar, sağlık işleri, taraftar ve halkla ilişkiler sorumluluğuna Özcan Nalbantlar, genel sekreterliğe Bora Çaylan, tesisler sorumluluğuna Tanju Balatlı, saymanlığa Onur Baylan, medya ve iletişim sorumluğuna Ertan Korkmaz, reklam ve sponsorluk sorumluluğuna ise Hüseyin Hasacar getirildi. Teknik Direktör Taner Taşkın'la yollarını ayıran Manisa temsilcisi, önümüzdeki günlerde yeni teknik patronuyla sözleşme imzalayacak.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:25 Kaynak: DHA
Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor
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