Manisa'da görme kaybı yaşayan 75 yaşındaki Günay Saban, Manisa Şehir Hastanesi'nde ilk kez yapılan "eş zamanlı kombine cerrahi operasyon"la görme yetisine kavuştu.

Manisa Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, görme azlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Saban'ı muayene eden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Berkay Akmaz, ameliyat kararı aldı.

Göz arkasındaki patolojilerin tedavisinde uygulanan "vitrektomi" ve "katarakt" cerrahisinin aynı anda uygulandığı hasta, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Akmaz, aynı göze eş zamanlı kombine cerrahi operasyonu Manisa'da ilk kez yaptıklarını belirterek "Hastanın sağ gözünde katarakt, sol gözde ise hem katarakt hem de epiretinal membran denilen bir zar oluşumu vardı. Kombine bir ameliyatla hem hastanın kataraktı hem vitrektomi cerrahisiyle olmaması gereken zar temizlendi. Hastamız şu an görme yetisinden çok memnun ve onun memnuniyeti bizler için de büyük mutluluk." ifadelerini kullandı.

Günay Saban da başarılı operasyonla görme yetisini geri kazandığını, doktoruna teşekkür ettiğini belirtti.