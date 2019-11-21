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Manisa'da günlük kiralık evde kalan genç ölü bulundu

7 saat önce

Manisa'da Şehzadeler ilçesinde yaşayan bir genç, 2 arkadaşıyla birlikte kaldığı günlük kiralık evde ölü bulundu.

Manisa'da günlük kiralık evde kalan genç ölü bulundu, System.String[]

Manisa'da Şehzadeler ilçesinde yaşayan bir genç, 2 arkadaşıyla birlikte kaldığı günlük kiralık evde ölü bulundu.


Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan günlük kiralık bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünal Değeroğlu (22), 2 arkadaşıyla birlikte günlük kiralık ev tuttu. Evde kalan gençlerden biri sabah uyandığı sırada arkadaşı Ünal Değeroğlu'nun hareketsiz yattığını fark etti. Arkadaşı Değeroğlu'nu uyandıramayınca durumdan şüphelenen genç 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Ekiplerce yapılan ilk incelemede Değeroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.


Öte yandan Değeroğlu ile birlikte kalan diğer iki arkadaşı da sağlık durumlarında rahatsızlık görülmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili gençlerin uyuşturucu kullandıkları şüphesi üzerinde durulurken soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Çarşı Mahallesi, Şehzadeler, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:44 Kaynak: İHA
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