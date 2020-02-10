Manisa'da güvercin güzellik yarışması - Son Dakika
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Manisa'da güvercin güzellik yarışması

6 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen güvercin güzellik yarışmasında, 'Manisa Azmanı' ve 'Klasik Hünkari' cinsi güvercinler yarıştı.

Manisa'da güvercin güzellik yarışması, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen güvercin güzellik yarışmasında, 'Manisa Azmanı' ve 'Klasik Hünkari' cinsi güvercinler yarıştı.

Klasik Hünkari Sevenler Birliği ile Manisa Azmanı Sevenler Birliği, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Hünkari ve Manisa Azmanı Güzellik Yarışması'nı Gümüşçayı Çok Amaçlı Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirdi. Salihli Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan yarışmada Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Bursa, Manisa ve Uşak'tan gelen 200'ün üzerinde güvercin yarıştırıldı.

Manisa Azmanı Sevenler Birliği adına konuşan, organizasyon komitesi üyesi Serkan Gündüz, "Manisa Azmanı ve Klasik Hünkari, Manisa'ya özgü güvercin çeşitleri olmasına rağmen sayıları sürekli azalıyordu. Altı yıl önce başladığımız yarışmamıza, ilgi artarak devam etti. Biz Hünkari'nin ve Manisa Azmanı'nın çoğalması için bu yarışmaları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Hakem heyetinden Ahmet Oyar da "Toplam 16 ayrı değerlendirmemiz oluyor. Hünkari ve Manisa Azmanı'nda birbirinden farklı özellikler mevcut. Bu özellikler ışığında değerlendirmemizi yapıyor, puanlarımızı veriyoruz" dedi.

16 kuşun derece aldığı yarışmaya İzmir Kiraz'dan katıldığını belirten Niyazi Helvacı, "10 yıldan beri güvercin besliyorum. Daha önce birçok yarışmaya katılmıştım. Ancak hiç birinciliğim yoktu. İlk defa bir yarışmada güvercinimin birinci olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

Manisa'nın Kula ilçesinden yarışmaya katılan Hilal Erkan, "Daha öncede katıldığım yarışmalarda birinciliklerim vardı. Bugünde yine güvercinimle birinciliğe ulaştık. Çok mutluyum" diye konuştu

Bir diğer yarışmacı Gökhan Akdemir ise, "Ben yarışmaya İzmir Kiraz'dan katıldım. 4 yıldan bu yana Hünkari besliyorum. Birçok yarışmada derece elde etmiştim. Bugünde Salihli'den birincilikle ayrılıyorum" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:11 Kaynak: DHA
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