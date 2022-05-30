Şehzadeler ilçesinde haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Şehzadeler ilçesinde haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

30.05.2022 20:13

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir süredir kendisine ulaşılamayan kadın evinde ölü bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir süredir kendisine ulaşılamayan kadın evinde ölü bulundu.

Yarhasanlar Mahallesi 8 Eylül Caddesi'ndeki apartmanın 2. katında yalnız yaşayan Gülşen Kocaoğlu'ndan (58) haber alamayan bir yakını durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın merdiveni ile balkondan eve giren itfaiye ekipleri, Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaoğlu'nun cesedi, incelemenin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehzadeler ilçesinde haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Şehzadeler ilçesinde haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Şehzadeler ilçesinde haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Şehzadeler ilçesinde haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehzadeler ilçesinde haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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