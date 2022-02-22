Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift, evde ölü bulundu - Son Dakika
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Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift, evde ölü bulundu

22.02.2022 20:02
Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift, evde ölü bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

Eskicami Mahallesi 15. Sokak'ta yaşayan Serpil (75) ve Ali Osman Akıncı'dan (84) uzun süredir haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Kapıyı kırarak eve giren Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, içeride Serpil ve Ali Osman Akıncı'nın cansız bedenlerini buldu.

Yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin edilen Akıncı çiftinin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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İtfaiye, Salihli, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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