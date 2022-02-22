Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

22.02.2022 18:41
Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yakınlarının bir süredir haber alamadığı Serpil (75) ve Ali Osman Akıncı (84) çifti evlerinde ölü bulundu.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yakınlarının bir süredir haber alamadığı Serpil (75) ve Ali Osman Akıncı (84) çifti evlerinde ölü bulundu. Akıncı çiftinin 20 günlük olduğu tahmin edilen cesetleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Salihli'de oturan Serpil Akıncı ve eşi Ali Osman Akıncı'dan bir süredir haber alamayan Ankara'daki yakınları durumdan şüphelenip, polise başvurdu. İhbar üzerine çiftin Eskicamii Mahallesi 15'inci Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapıyı açan olmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerini kapıyı kırmasının ardından içeri giren polis ekipleri Akıncı çiftinin bozulmaya başlamış cansız bedenleri ile karşılaştı. Çiftin en az 20 günlük olduğu tahmin edilen cesetleri, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çiftin kesin ölüm nedenlerinin tespit edilebilmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
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Adli Tıp Kurumu, Otopsi, İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu - Son Dakika


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