Son Dakika Haberleri: Manisa'da hacı adayları kutsal topraklara uğurladı
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Manisa'da hacı adayları kutsal topraklara uğurladı

11 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinden kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.

Manisa'da hacı adayları kutsal topraklara uğurladı, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinden kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.
Ticaret ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen uğurlama töreninde, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
Burada konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Kocagöz, Diyanet İşleri Başkanlığının organizesiyle Demirci'de 31 hacı adayını kutsal topraklara uğurladıklarını belirterek, tavsiyelerde bulundu.
Belediye Başkanı Selami Selçuk ise hacı adaylarından ülke ve ilçeleri için dua etmelerini istedi.
Törenin ardından hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı.
Mustafa Kocagöz, Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:45 Kaynak: AA
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