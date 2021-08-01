Manisa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Kazada, S.S. ile araçtaki çocukları F.N.S. (12) ve H.S. (10) yaralandı.

Dalbahçe Mahallesi'nde A.S. (50), eğimli yola park ettiği plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari aracını hareket ettirmek istediği sırada kontrolü kaybetti. Geriye doğru kayan araç, A.S'nin eşi S.S'ye (41) çarparak şarampole devrildi.

Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı

Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim