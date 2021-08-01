Manisa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Dalbahçe Mahallesi'nde A.S. (50), eğimli yola park ettiği plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari aracını hareket ettirmek istediği sırada kontrolü kaybetti. Geriye doğru kayan araç, A.S'nin eşi S.S'ye (41) çarparak şarampole devrildi.
Kazada, S.S. ile araçtaki çocukları F.N.S. (12) ve H.S. (10) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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