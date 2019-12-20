Manisa'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Yaralanan sürücüler Aktayan ve Oral ile eşi Ayşe Oral (53), 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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