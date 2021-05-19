Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı at arabasındaki iki kadın yaralandı - Son Dakika

At arabasında yaralanan kadınlar S.A. (37) ile D.A. (22), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber verilmesiyle kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Thodex soruşturmasındaki kritik isimlerden biri olan Rana Azap'ın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum!