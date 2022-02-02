Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K idaresindeki 45 ES 400 plakalı hafif ticari araç, Yarhasanlar Mahallesi'nde T.Ö yönetimindeki 45 ADA 644 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan T.Ö'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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