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Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

02.02.2022 14:49
Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K idaresindeki 45 ES 400 plakalı hafif ticari araç, Yarhasanlar Mahallesi'nde T.Ö yönetimindeki 45 ADA 644 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan T.Ö'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Tragger, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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