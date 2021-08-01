Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü V.C.K, hurdaya dönen araçta sıkıştı. Vatandaşların ve sağlık ekiplerinin çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılan V.C.K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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