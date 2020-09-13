Manisa'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu, sürücü hayatını kaybetti.
Manisa-Turgutlu Doğu Çevre Yolu'nda, Ahmet Karataş yönetimindeki 45 ACA 576 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Refüjü aşan kamyon, karşı şeride geçip devrildi.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Karataş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından yol, ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 14:09 - Kaynak: AA
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