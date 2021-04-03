Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık - Son Dakika

Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık

03.04.2021 15:21

Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık 58 şehir hafta sonunu evinde geçirirken, Manisalılar dışarıya akın etti Son günlerde artan vakalar sonrası değişen risk haritasına göre, yüksek risk grubunda bulunan iller arasına giren Manisa'da vatandaşlar, pazar günü uygulanacak sokağa...

Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık

58 şehir hafta sonunu evinde geçirirken, Manisalılar dışarıya akın etti

MANİSA - Son günlerde artan vakalar sonrası değişen risk haritasına göre, yüksek risk grubunda bulunan iller arasına giren Manisa'da vatandaşlar, pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklara akın etti. Emniyet ekipleri ise maske ve mesafe denetimlerini ara vermeden sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni risk haritasına göre Manisa'nın risk grubu değişti. Orta seviyeden yüksek risk grubu iller arasına giren Manisa'da hafta sonu kısıtlamaları; Cuma 21.00-Cumartesi 05.00, Cumartesi 21.00-Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanmaya başlandı. Yeni karara göre, Türkiye'nin 58 kentinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, turuncu (yüksek risk) kategoride yer alan Manisa'da yaşayan vatandaşlar ise pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cumartesi gününü dışarıda geçirdi. Risk grubu orta seviyeden yüksek seviyeye ulaşan Manisa'da vatandaşların genel olarak maske kuralına uyduğu görülürken, mesafe konusunda ise yeterli olmadığı gözlendi. Kentin yeşil alanlarında vatandaşlar mesafe kurallarına dikkat ederken, işlek caddelerde ise yoğun kalabalık dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürürken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunuyor. Tedbirleri ihlal edenlere ise cezai işlem uygulanıyor. İş yeri sahipleri ve çalışanlar, işletmelerin kısıtlama dolayısıyla kapanmaması için kurallara tam uymaya özen gösterdi.

Öte yandan bazı vatandaşlar hafta sonu ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen kısıtlamalardan memnun olduklarını belirtirken, bazı vatandaşlar ise kısıtlamaların ağırlaştırılması gerektiğini vurguladı. Kısıtlamaların daha yoğun uygulanması gerektiğini kaydeden vatandaşlar, virüse karşı herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık
Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık
Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık
Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık
Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık
Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık
Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da hafta sonu tedirgin eden kalabalık - Son Dakika


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