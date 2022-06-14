Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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