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Manisa'da hakkında 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Manisa'da hakkında 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı gece bekçileri, Kervanyolu Caddesi'nde Ferdi Coşkun'a genel bilgi tarama (GBT) sorgusu yapmak istedi.

Bu sırada kaçmaya başlayan Coşkun, bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin GBT sorgulamasında, bilişim suçları başta olmak üzere 50 ayrı suçtan hakkında 70 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.


Zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.

Ferdi Coşkun, Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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