Manisa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'nin (38) bir iş yerinde olduğu bilgisine ulaştı.
Polis, düzenlediği operasyonla hükümlüyü yakaladı.
A.B. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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