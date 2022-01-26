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Manisa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi yakalandı

26.01.2022 22:40
Manisa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi yakalandı

Manisa'nın Salihli ve Kula ilçelerindeki operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Manisa'nın Salihli ve Kula ilçelerindeki operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Adala Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik operasyon kapsamında, kasten öldürme suçundan aranan T.P. (40) Salihli ilçesindeki bir evde gözaltına alındı.

Hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.P, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Eroğlu Mahallesi'ndeki denetimde tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan A.K'yi (30) yakaladı.

Hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Jandarma, Hisarcık, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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