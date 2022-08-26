Manisa 'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde, haklarında PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi için 18-19 Ağustos tarihlerinde operasyon yapıldı. Haklarında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma kapsamında yakalama emri de bulunan Ş.A, İ.B, H.G, İ.D, K.A ve K.Y gözaltına alınırken, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Manisa T Tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Manisa, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silahlı terör örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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