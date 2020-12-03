Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli, cezaevine gönderildi.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 20 zanlıyı yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerce 20 adrese gerçekleştirilen baskında, 14 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, firari 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da haklarında yakalama kararı bulanan 14 kişi tutuklandı - Son Dakika