Manisa'da halı sahada fenalaşan üniversite öğrencisi öldü - Son Dakika

Aynı üniversitenin İşletme Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Akyüz'ün cenazesi memleketi Mardin'in Midyat ilçesine gönderildi.

Kısa sürede halı sahaya gelen sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Akyüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güzelyurt Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bulunan bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan İbrahim Akyüz (19), fenalaşarak yere düştü.

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