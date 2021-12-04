Manisa'da halı sahadaki ölüm anı kamerada

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, halı sahada top oynadığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden İbrahim Akyüz'ün (19) o anlarının ve sağlık ekibinin müdahalesinin kameralarca kaydedildiği ortaya çıktı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, halı sahada top oynadığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden İbrahim Akyüz'ün (19) o anlarının ve sağlık ekibinin müdahalesinin kameralarca kaydedildiği ortaya çıktı. Olay, 2 Aralık günü saat 17.20 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla top oynayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi İbrahim Akyüz, maçın 20'nci dakikasında fenalaştı. Saha kenarına gelerek tel örgüleri tutan Akyüz, bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Akyüz kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Akyüz, memleketi Mardin Midyat Pelitli Köyü'nde defnedildi. Akyüz'ün hayatını kaybettiği anlar halı sahanın güvenlik kameralarına yansıdı. Kamerada, maç sırasında kendini kötü hisseden Akyüz'ün saha kenarında beklediği sırada yere yığılması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.



Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Manisa'da halı sahadaki ölüm anı kamerada - Son Dakika

Son Dakika

Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı

Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi

İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı

Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!

Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!