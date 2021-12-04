MANİSA'DA HALI SAHADAKİ ÖLÜM ANI KAMERADA - Son Dakika

MANİSA'DA HALI SAHADAKİ ÖLÜM ANI KAMERADA

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, halı sahada top oynadığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden İbrahim Akyüz'ün (19) o anlarının ve sağlık ekibinin müdahalesinin kameralarca kaydedildiği ortaya çıktı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, halı sahada top oynadığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden İbrahim Akyüz'ün (19) o anlarının ve sağlık ekibinin müdahalesinin kameralarca kaydedildiği ortaya çıktı. Olay, 2 Aralık günü saat 17.20 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla top oynayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi İbrahim Akyüz, maçın 20'nci dakikasında fenalaştı. Saha kenarına gelerek tel örgüleri tutan Akyüz, bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Akyüz kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Akyüz, memleketi Mardin Midyat Pelitli Köyü'nde defnedildi. Akyüz'ün hayatını kaybettiği anlar halı sahanın güvenlik kameralarına yansıdı. Kamerada, maç sırasında kendini kötü hisseden Akyüz'ün saha kenarında beklediği sırada yere yığılması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

Son Dakika

Efsane isim geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu

AK Parti'li Mahir Ünal'dan "Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım

Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi

Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!

Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil

Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!

Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor