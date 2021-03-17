Manisa'da halk otobüsleri, ayakta yolcu alma talebinde bulundu - Son Dakika

Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, kentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik bazı kısıtlamaların kaldırıldığını, bu kapsamda halk otobüslerinde de ayakta yolcu taşıma izni istediklerini bildirdi.

Akatmacı, yaptığı açıklamada 59 kişilik olan araçlarda 25 kişi taşıyabildiklerini, bu nedenle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandığını savundu.

"Kapasitelerimizin artmasını istiyoruz. Bu isteğimiz kar amaçlı değil. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması içindir." diyen Akatmacı, normalde 30 ayakta yolcu taşıyabildiklerini, bunun yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşıyabilmek istediklerini ifade etti.