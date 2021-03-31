Manisa'da halk otobüsünde unutulan, içinde altın ve para bulunan çanta sahibine teslim edildi - Son Dakika

Manisa'da halk otobüsünde unutulan yaklaşık 40 bin lira değerindeki altın ve para bulunan çanta, sahibine teslim edildi.

Kent içi ulaşımda hizmet veren 45 D 0133 plakalı halk otobüsünün şoförü Kasım Delen, son durakta aracında yaptığı kontrolde, bir koltuğun altında, içinde çanta olan bir poşet bulunduğunu fark etti.

Çantada çok sayıda altın ve yüklü miktarda para bulunduğunu gören Delen, durumu bağlı bulunduğu taşımacılık kooperatifi yönetimine bildirdi.

Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetimi, içinde yaklaşık 40 bin lira değerinde altın ve para olan çantanın yolculardan Havva Gülle'ye ait olduğunu belirledi. İletişime geçilen Gülle, kooperatife gelerek, çantayı teslim aldı.

Havva Gülle, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu evlendireceğini, düğün alışverişinden dönerken çantayı kaybettiğini belirterek, "Elimde bir sürü poşet vardı. Eve vardığımda içinde para ve altın olan asıl önemli poşetin yanımda olmadığını fark edince beynimde vurulmuşa döndüm. Az para değil, içinde 20'ye yakın altın, kolye ve bilezik ile nakit para vardı." dedi.

Çantanın bulunmasına çok sevindiğini belirten Gülle, "Herkese çok teşekkür ederim. Başkasının eline geçseydi geri gelmeyebilirdi. Allah bin kere razı olsun." diye konuştu.

Otobüs şoförü Kasım Delen, gerekeni yaptığını aktararak, "Biz şehir içi halk otobüsü şoförleri, insanların canlarını, evlatlarını emanet ettiği kişileriz. Bu tür şeylere tenezzül edecek insanlar değiliz." ifadelerini kullandı.

Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı da duyarlı davranışı dolayısıyla Kasım Delen'e teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bunun daha önce de örneklerini yaşadık. Altın, para, telefon ya da değerli eşyalar sahiplerine teslim edildi. Gerçekten bizim şoförlerimizin duyarlılığı takdire şayan. Her zaman emanetleri yerlerine ulaştırırlar, sahip çıkarlar. Kasım arkadaşımızla ve tüm şoförlerimizle gurur duyuyorum."