Manisa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı - Son Dakika

Manisa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı

1 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Manisa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan Salih Zeki Kansoy idaresindeki 45 D 0119 plakalı halk otobüsü, sokak arasından ana yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen H.S. idaresindeki 45 KS 351 plakalı otomobille çarpıştı. Halk otobüsünde yolcu bulunmazken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Otomobil ve halk otobüsünde maddi hasar meydana gelirken otobüsün şoförü Salih Zeki Kansoy, "Ben düz yolumda gidiyordum. Yanlış yoldan çıkan araç benim altıma girdi. Allah'tan yolcum yoktu. Aracı servisten getiriyordum. Frene bastım, korna çaldım, kurtarmaya çalıştım fakat kendisi yola devam etmeye çalıştı" dedi.


Öte yandan trafik polisleri yaptıkları alkol muayenesinde otomobil sürücüsünün 180 promil alkollü olduğunu tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

(Özel) Mahalleyi tavus kuşları sardı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Başsavcılık, Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiasını yalanladı Esenyurt'ta taciz şüphelisi linç edilmek istendi

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 03:39:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]